В Москве отреставрировали дом с флигелем на Новинском бульваре

Реставрация дома с флигелем в составе городской усадьбы на Новинском бульваре завершилась в столице в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Усадьба имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщили в Департаменте экономической политики и развития Москвы.
«Главный дом усадьбы до настоящего времени сохранил композицию, внешний облик главного фасада и декоративное убранство интерьеров конца XIX века. Специалисты сберегли дух и ценные детали этого памятника архитектуры, одновременно сделав его доступным, безопасным и современным. Он не просто обрел вторую жизнь, но теперь будет выполнять социально значимую функцию», — отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
В рамках работ специалисты привели в порядок фасады и ограды, кровлю, пол, стены, окна и двери, а также усилили конструктивные системы. Особое внимание уделили архитектурному декору потолков. Кроме того, модернизировали инженерные системы и установили оборудование для маломобильных групп населения.
В отреставрированных зданиях разместился центр поддержки семьи фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», который занимается помощью детям с нарушениями развития и обучением специалистов со всей России и из других стран СНГ.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.