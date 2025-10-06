В Москве отреставрировали дом с флигелем на Новинском бульваре

«Главный дом усадьбы до настоящего времени сохранил композицию, внешний облик главного фасада и декоративное убранство интерьеров конца XIX века. Специалисты сберегли дух и ценные детали этого памятника архитектуры, одновременно сделав его доступным, безопасным и современным. Он не просто обрел вторую жизнь, но теперь будет выполнять социально значимую функцию», — отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.