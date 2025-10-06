В Омске на 102-м году жизни скончался болельщик «Авангарда»

Омичи знали Юрия Александровича не только как ветерана и строителя, но и как страстного поклонника хоккейного клуба «Авангард». За играми команды он следил более полувека. Недавно тренер молодежной команды «Омские Крылья» Никита Никитин подарил ветерану новый телевизор, чтобы тот мог без помех смотреть матчи. А форвард «Авангарда» Наиль Якупов пообещал лично привезти ему Кубок Гагарина — символ главной победы клуба.