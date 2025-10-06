В Омске на 102-м году жизни скончался болельщик «Авангарда»

В Омске скончался ветеран Великой Отечественной войны Юрий Александрович Чернобыльский. Ему было 101 год. О трагической новости сообщили в Омском Доме Дружбы.
Юрий Александрович родился 7 марта 1924 года в Днепропетровске. В годы войны оказался в эвакуации в Новосибирске, где поступил и успешно окончил Тихоокеанское военно-морское училище. Во время службы он был боцманом на торпедном катере, защищая страну на морских просторах.
В 1960 году Чернобыльский переехал в Омск, где посвятил себя мирному труду. Он принимал участие в строительстве ключевых объектов города — среди них Омский государственный институт физической культуры, цирк, музыкальный театр, торговый комплекс и библиотека имени Пушкина.
Омичи знали Юрия Александровича не только как ветерана и строителя, но и как страстного поклонника хоккейного клуба «Авангард». За играми команды он следил более полувека. Недавно тренер молодежной команды «Омские Крылья» Никита Никитин подарил ветерану новый телевизор, чтобы тот мог без помех смотреть матчи. А форвард «Авангарда» Наиль Якупов пообещал лично привезти ему Кубок Гагарина — символ главной победы клуба.