Эксперт Вольвач: «затухание» сейсмоактивности на Камчатке может занять год

«Афтершоки на Камчатке, особенно слабые, магнитудой до 4, будут продолжаться еще несколько месяцев. Полное “затухание” активности до обычного фонового уровня может занять около года в зависимости от того, как быстро перераспределится тектоническое напряжение, какова структура разломов в данном регионе», — сказал Вольвач, отметив, что Камчатка и прилегающие районы показывают статистически значимые всплески активности.