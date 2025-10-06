Эксперт Вольвач: «затухание» сейсмоактивности на Камчатке может занять год

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 будет продолжаться на Камчатке еще несколько месяцев. Полное прекращение сейсмоактивности и перераспределение тектонического напряжения может занять около года, сообщил ТАСС замдиректора Крымской астрофизической обсерватории доктор физико-математических наук Александр Вольвач, опираясь на данные высокоточной методики прогнозирования, разработанной его командой.
Утром 6 октября было передано экстренное предупреждение в связи с возможностью возникновения волн высотой до девяти метров в акваториях Берингова моря. За сутки 5 октября ученые зафиксировали 15 сейсмособытий, в предыдущие — шесть, единичный вынос водяного пара и старого пепла до 9 км произошел 4 октября из маара Крокур на северо-восточном склоне вулкана Крашенинникова. Все эти явления относятся к последствиям землетрясения.
«Афтершоки на Камчатке, особенно слабые, магнитудой до 4, будут продолжаться еще несколько месяцев. Полное “затухание” активности до обычного фонового уровня может занять около года в зависимости от того, как быстро перераспределится тектоническое напряжение, какова структура разломов в данном регионе», — сказал Вольвач, отметив, что Камчатка и прилегающие районы показывают статистически значимые всплески активности.
Ученый отметил, что после землетрясения магнитудой 8,8 в июле 2025 года на Камчатке произошло извержение нескольких вулканов, включая Крашенинников, Ключевской и Шивелуч. Взаимосвязь природных явлений, по его данным, подтверждена.
Землетрясение произошло на стыке литосферных плит, где Тихоокеанская плита погружается под Охотскую. Это вызывает накопление напряжения и его периодический сброс в виде землетрясений. Он пояснил, что прогнозы и выводы даются на основе методики, разработанной в Крымской астрофизической лаборатории. Ученые оценивают колебания магнитного поля Земли в разных направлениях, что позволяет получать более точные и заблаговременные данные о подобных явлениях.
О землетрясении.
Мощное землетрясение у берегов Камчатки произошло утром 30 июля. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение ощутили и в Северо-Курильске. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.