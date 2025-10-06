В Новосибирской области на дороги вышло более 600 снегоуборочных машин

Из-за обильных осадков в Новосибирской области в круглосуточном режиме работает более 600 единиц снегоуборочной техники. Дорожные службы расчищают трассы и обрабатывают их против гололёда, чтобы обеспечить безопасный проезд. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
— На трассах региона в круглосуточном режиме работает снегоуборочная техника. В круглосуточном режиме работают комбинированные дорожные машины, тракторы со снегоуборочным оборудованием и др. Подрядные службы расчищают полотна, убирают снег в полосе отвода, проводят противогололедную обработку трасс пескосоляной смесью и реагентами, — рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
В выходные, когда снегопад был особенно сильным, на расчистку выходило до 800 единиц техники.
Для оперативного реагирования на сообщения автомобилистов открыты круглосуточные телефонные линии: 730, 8−913−949−00−30 и стационарный телефон 8−383−335−81−50.