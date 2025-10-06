В Новосибирской области на дороги вышло более 600 снегоуборочных машин

Из-за обильных осадков в Новосибирской области в круглосуточном режиме работает более 600 единиц снегоуборочной техники. Дорожные службы расчищают трассы и обрабатывают их против гололёда, чтобы обеспечить безопасный проезд. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.