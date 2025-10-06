На Чукотке объявлены победители регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ

Дирекция Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, которая реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», объявила списки победителей регионального этапа пятого сезона. В Чукотском автономном округе лауреатами стали пять социально значимых проектов и инициатив, сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.
«В Чукотском АО победителями регионального этапа стали пять проектов. Это свидетельствует о высокой вовлеченности и активности гражданского общества региона, системной работе добровольческих организаций, образовательных площадок и партнеров премии», — отметил начальник управления молодежной политики Чукотки Хасан Маликов.
Победителями регионального этапа на Чукотке стали: Елена Ручьева в номинации «Волонтер года», лучшим наставником года стал Дмитрий Валиев, в номинации «Герои нашего времени» победу одержала Татьяна Могилевская, в категории «Страна возможностей» — медиа-волонтеры «Альтаир», а в номинации «Лидер социальных изменений» — академия «Логос» Анастасии Дунаевой.
Победителей этапа ждут встречи с первыми лицами своих регионов, где они смогут представить свои инициативы, обсудить планы по развитию проектов и получить поддержку на уровне субъекта. Всего в 2025 году на премию поступило рекордное количество заявок — 51 837 из 147 стран мира, что почти на 50% больше, чем годом ранее.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.