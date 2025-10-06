Матвиенко объяснила идею обязать неработающих платить за ОМС

«Возвращаясь к неработающему населению, никто не любит непопулярных мер. Я их озвучила, потому что я делаю это осознанно. И уверена, сейчас на меня накат будет информационный и так далее. Поэтому еще раз хочу сказать, мы никаких непродуманных решений в ущерб населению никогда не примем. Мы, общество — не только власть- общество, должны себе ответить, как правильно и справедливо в этой ситуации поступить», — сказала она в ходе парламентских слушаний на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».