Очередная незаконная пристройка пошла под снос в Алматы

Как отметили в Управлении градостроительного контроля Алматы, в рамках внеплановой проверки установлено, что пристройку к нежилому помещению по пр. Абылай хана, 64, собственник (физлицо) возвел незаконно.
25 мая в отношении собственника приняты административные меры с направлением материалов в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы. Решением суда от 3 июня собственник привлечен к ответственности с наложением административного штрафа и принудительным сносом незаконно возведенного строения. Демонтаж объекта проведен собственником самостоятельно во исполнение решения суда.