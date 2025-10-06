Очередная незаконная пристройка пошла под снос в Алматы

25 мая в отношении собственника приняты административные меры с направлением материалов в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы. Решением суда от 3 июня собственник привлечен к ответственности с наложением административного штрафа и принудительным сносом незаконно возведенного строения. Демонтаж объекта проведен собственником самостоятельно во исполнение решения суда.