Эксперт Ризванов: нобелевские лауреаты внесли вклад в методы борьбы с опухолями

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагути, ставшие лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2025 год, внесли вклад в развитие подходов к усилению противоопухолевого ответа и более безопасной трансплантации. Об этом сообщил ТАСС руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета (КФУ), член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов.
Согласно решению Нобелевского комитета, объявленному в понедельник, ученых из США и Японии отметили премией «за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности».
«Их открытия показали, как иммунная система сдерживает себя и не позволяет развиваться аутоиммунным заболеваниям. На практике выводы ученых позволяют создавать терапевтические стратегии тонкой настройки регуляторных T-клеток (Treg) для лечения аутоиммунных заболеваний и повышения успеха трансплантации, а также подходы к усилению противоопухолевого ответа», — сказал Ризванов ТАСС.
Исследователь указал на то, что лауреаты премии в своих работах показали ключевую роль регуляторных T-клеток «как контролеров периферической толерантности» и связали их развитие с транскрипционным фактором (FOXP3), мутации которого приводят к тяжелой аутоиммунной реакции.
«Это объясняет, почему у большинства людей не развивается аутоиммунитет, при котором иммунная система начинает атаковать собственные клетки и ткани, принимая их за чужеродные», — пояснил он.