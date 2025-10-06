Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Ризванов: нобелевские лауреаты внесли вклад в методы борьбы с опухолями

На практике выводы ученых позволяют создавать терапевтические стратегии тонкой настройки регуляторных T-клеток для лечения аутоиммунных заболеваний, отметил член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан.

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагути, ставшие лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2025 год, внесли вклад в развитие подходов к усилению противоопухолевого ответа и более безопасной трансплантации. Об этом сообщил ТАСС руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета (КФУ), член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов.

Согласно решению Нобелевского комитета, объявленному в понедельник, ученых из США и Японии отметили премией «за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности».

«Их открытия показали, как иммунная система сдерживает себя и не позволяет развиваться аутоиммунным заболеваниям. На практике выводы ученых позволяют создавать терапевтические стратегии тонкой настройки регуляторных T-клеток (Treg) для лечения аутоиммунных заболеваний и повышения успеха трансплантации, а также подходы к усилению противоопухолевого ответа», — сказал Ризванов ТАСС.

Исследователь указал на то, что лауреаты премии в своих работах показали ключевую роль регуляторных T-клеток «как контролеров периферической толерантности» и связали их развитие с транскрипционным фактором (FOXP3), мутации которого приводят к тяжелой аутоиммунной реакции.

«Это объясняет, почему у большинства людей не развивается аутоиммунитет, при котором иммунная система начинает атаковать собственные клетки и ткани, принимая их за чужеродные», — пояснил он.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше