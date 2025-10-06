Пермяки установили рекорд по количеству безбилетников за одно утро

Рекорд по количеству безбилетников установили в Перми, сообщает Департамент транспорта.
Утром 6 октября контролёры провели автобусный маршрут № 50 и трамваи №№ 5 и 8 на остановке «Улица Обвинская». В результате было выявлено 79 безбилетников. Это стало рекордом за один рейд.
При этом некоторые «зайцы» отказались представлять документы, контролёры были вынуждены вызвать полицию.
В департаменте рассказали, что штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей, что превышает стоимость билета в 60 раз. А оплаченные средства идут на развитие транспортной системы и обслуживание автобусов.
«Оплачивайте проезд вовремя — картой, проездным или через приложение. Помните о льготах — оформляйте проездные для экономии. Уважайте контролёров — они выполняются свою работу», — напомнили в ведомстве.
Напомним, всего за первое полугодие 2025 года было вынесено больше 10 тысяч постановлений, что на 20% выше, чем в прошлом году.