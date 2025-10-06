Ричмонд
Путин оценил работу по восстановлению лесов

Путин выразил удовлетворение объемами восстановления российских лесов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил работу по восстановлению российских лесов.

В понедельник глава государства принял вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева, который доложил о том, что за последние несколько лет подряд лесов в России появляется больше, чем «выбывает».

«Хотел бы уточнить по лесам. Вы сказали, что мы лесов восстанавливаем больше, чем что?» — уточнил президент.

В свою очередь вице-премьер рассказал, что в России леса «выбывают» в результате пожаров, промышленного производства.

«Но мы сейчас занимаемся лесовосстановлением. У нас саженцы свои, которые мы используем при лесовосстановлении, и мы высаживаем леса сейчас больше, чем у нас по разным причинам его выбывает. Поэтому в принципе мы много что сделали», — доложил Патрушев.

«Это очень приятно слышать», — отметил президент.