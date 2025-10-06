В Ростове умерла ветеран Великой Отечественной войны Инесса Козлова

В Ростове-на-Дону ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Инесса Козлова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.
Инесса Козлова начала свой боевой путь в 1942 году, когда после окончания школы была призвана Верхнедонским военкоматом в действующую армию. Она служила писарем при штабе артиллерийского полка, принимала непосредственное участие в освобождении Ростовской области и в легендарной Сталинградской битве.
— Для всего нашего города это невосполнимая утрата. С такими людьми, как Инесса Васильевна, уходит целая эпоха. Но память о великих ростовчанах и их Подвиге будет жить в наших сердцах вечно, — добавил Александр Скрябин.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!