В Ростове умерла ветеран Великой Отечественной войны Инесса Козлова

Инесса Козлова начала свой боевой путь в 1942 году, когда после окончания школы была призвана Верхнедонским военкоматом в действующую армию. Она служила писарем при штабе артиллерийского полка, принимала непосредственное участие в освобождении Ростовской области и в легендарной Сталинградской битве.