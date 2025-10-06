Нижегородцам предложили жаловаться на невыносимую вонь на улицах в Водоканал

6 октября нижегородцы продолжают жаловаться на вонь губернатору Глебу Никитину. Горожане сетуют, что запах не дает им нормально работать и полноценно спать. Об этом заявляют, в частности, жители Кузнечихи, Сормова, Мещеры, Кстова. Не обошлось и без гневного комментария от пользователя ВК из Верхних Печер: «Просто какой -то кошмар сейчас, даже в прошлые разы такого не было. УЖАСНАЯ ВОНЬ!!».