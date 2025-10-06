В Элисте прошла выставка продукции, произведенной в Калмыкии

Участие в мероприятии приняли около 40 предпринимателей и потенциальных резидентов из разных отраслей. В рамках выставки посетители дегустировали костные бульоны, купаты, вяленое мясо, выпечку, примеряли одежду и ювелирные украшения, знакомились с производителями. Планируется, что такие мероприятия будут проходить регулярно, и со временем к местным предпринимателям присоединятся бизнесмены из других регионов и стран.