В Элисте прошла выставка продукции, произведенной в Калмыкии

Участие в мероприятии приняли около 40 предпринимателей и потенциальных резидентов из разных отраслей.

Выставка продукции, произведенной в Калмыкии, впервые прошла в конце сентября на территории агропромышленного парка «Агро-Тег» в Элисте. Реализовывать продукцию АПК помогает национальный проект «Международная кооперация и экспорт», сообщили в аппарате правительства республики.

Участие в мероприятии приняли около 40 предпринимателей и потенциальных резидентов из разных отраслей. В рамках выставки посетители дегустировали костные бульоны, купаты, вяленое мясо, выпечку, примеряли одежду и ювелирные украшения, знакомились с производителями. Планируется, что такие мероприятия будут проходить регулярно, и со временем к местным предпринимателям присоединятся бизнесмены из других регионов и стран.

Агропромышленный парк — это первая индустриальная площадка в Калмыкии, созданная для поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Там будут размещаться производственные цеха, склады, торгово-выставочные здания. Благодаря выгодному расположению рядом с аэропортом и близости к логистическим и потребительским центрам, парк станет удобной площадкой для делового сотрудничества и кооперации производителей.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.