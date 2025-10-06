Лукашенко высказался о деятельности народного артиста Трояна

Глава Беларуси обратил внимание на то, что Юрий Троян посвятил свою жизнь беззаветному творческому служению, внес значительный вклад в развитие белорусского хореографического искусства. Также белорусский лидер заметил, что именно труд народного артиста способствовал сохранению и обогащению наследия балетной школы Беларуси.