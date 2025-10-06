Ричмонд
Лукашенко высказался о деятельности народного артиста Трояна

Лукашенко обратился к белорусскому балетмейстеру Трояну, сказав о талантливой молодежи.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народному артисту Беларуси Юрию Трояну, сообщила пресс-служба президента.

Так, 6 октября белорусским лидером в адрес выдающегося балетмейстера, педагога, постановщика и хореографа Юрия Трояна были направлены поздравления с его 75-летним юбилеем.

Глава Беларуси обратил внимание на то, что Юрий Троян посвятил свою жизнь беззаветному творческому служению, внес значительный вклад в развитие белорусского хореографического искусства. Также белорусский лидер заметил, что именно труд народного артиста способствовал сохранению и обогащению наследия балетной школы Беларуси.

Отдельно глава страны сказал об особом уважении, которое заслуживает педагогическая деятельность именитого балетмейстера. Еще Александр Лукашенко сказал о талантливой молодежи.

— Для талантливой молодежи ваши опыт и мастерство являются отличным примером неустанного служения культуре и своей Родине, — констатировал белорусский президент.

Накануне Александр Лукашенко сказал белорусским учителям, что от них требуется.

Еще финансирование театров увеличивается в Беларуси.

