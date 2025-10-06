ВЦИОМ рассказал о главных цифровых фобиях россиян

«Если глобально посмотреть на эту картину, можем видеть, что мы воспринимаем как опасность, как реализуемый страх какие-то личностные истории, с которыми мы сталкиваемся. Именно поэтому мы здесь видим и кибербезопасность, и приватность, потому что каждый из нас каждый день или мы сами, или кто-либо из наших знакомых, или же мы видим это в СМИ, сталкиваются с этой проблематикой. Это риск высокой проявленности», — прокомментировал результаты опроса директор департамента социальных исследований и консалтинга Аналитического центра ВЦИОМ Андрей Даудрих на экспертной дискуссии ВЦИОМ на тему «Черное зеркало: рейтинг цифровых страхов россиян».