В Татарстане сотрудники ГАИ помогли беременной женщине вовремя добраться до больницы

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, к экипажу в составе старшего лейтенанта Виталия Иванова и капитана Сергея Гарявина обратился водитель автомобиля Haval. Он сообщил, что у его супруги отошли воды, и они срочно направляются в больницу. Мужчина попросил инспекторов помочь добраться до медучреждения как можно быстрее.