В Татарстане сотрудники ГАИ помогли беременной женщине вовремя добраться до больницы

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, к экипажу в составе старшего лейтенанта Виталия Иванова и капитана Сергея Гарявина обратился водитель автомобиля Haval. Он сообщил, что у его супруги отошли воды, и они срочно направляются в больницу. Мужчина попросил инспекторов помочь добраться до медучреждения как можно быстрее.
Понимая срочность ситуации, сотрудники ДПС включили специальные сигналы и сопроводили авто до РКБ. По прибытии они также помогли семье сориентироваться на территории больницы.
Молодая мама выразила сотрудникам полиции искреннюю благодарность за своевременно оказанную помощь.