В Татарстане сотрудники ГАИ помогли беременной женщине вовремя добраться до больницы

На 857-м километре трассы М7 «Волга» сотрудники Госавтоинспекции республики помогли беременной женщине вовремя добраться до больницы.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, к экипажу в составе старшего лейтенанта Виталия Иванова и капитана Сергея Гарявина обратился водитель автомобиля Haval. Он сообщил, что у его супруги отошли воды, и они срочно направляются в больницу. Мужчина попросил инспекторов помочь добраться до медучреждения как можно быстрее.

Понимая срочность ситуации, сотрудники ДПС включили специальные сигналы и сопроводили авто до РКБ. По прибытии они также помогли семье сориентироваться на территории больницы.

Молодая мама выразила сотрудникам полиции искреннюю благодарность за своевременно оказанную помощь.