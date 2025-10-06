«Огромный денежный поток»: как туристы обогащают Казань

В среднем сутки пребывания туриста в Казани обходится в 3200 рублей. Это больше на 10%, чем в прошлом году. Почти 40% из этой суммы уходило на кафе и рестораны, на продуктовые магазины пришлось 23%, на развлечения, услуги и гостиницы — 21%, на непродовольственные магазины (в том числе сувенирные) — 16%.