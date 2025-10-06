«Огромный денежный поток»: как туристы обогащают Казань

«Это заработок наших отельеров, кафе, ресторанов, общепита, сферы услуг, туристических агентств, такси. Это и дополнительный заработок казанцев. У нас 4,5 тысячи жителей Казани, собственников, сдают 11 тысяч квартир. Это огромный денежный поток, и мы только рады за них. Все, что служит процветанию и повышению благосостояния жителей, нас всегда радует», — приводит слова мэра Казани Ильсура Метшина издание «БИЗНЕС-ONLINE».
В среднем сутки пребывания туриста в Казани обходится в 3200 рублей. Это больше на 10%, чем в прошлом году. Почти 40% из этой суммы уходило на кафе и рестораны, на продуктовые магазины пришлось 23%, на развлечения, услуги и гостиницы — 21%, на непродовольственные магазины (в том числе сувенирные) — 16%.
Гостей Татарстана готовы принять 236 сертифицированных отелей и гостиниц в Казани. В их фонде 8,4 тысячи номеров на 17,3 тысячи человек. Средняя загрузка гостиниц в период с января по август 2025 года составила 57%.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что за восемь месяцев этого года поступления по туристическому налогу в Татарстане составили 80,8 млн рублей. Из них 69,4 млн, или 86% от сбора, зачислены в бюджет Казани.