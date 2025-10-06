В Омской области частично отменят «дачные» маршруты электричек

В Омской области в связи с завершением дачного сезона изменится периодичность курсирования «дачных» электричек, сообщает в понедельник, 6 октября 2025 года, пресс-служба компании «Омск-пригород». Изменения вступят в силу с 13 октября.
Так, электропоезд № 6555/6556 «Московка — Называевская — Московка», который отправляется со станции Московка в 10:16, со станции Омск в 10:36, со станции Называевская в 13:44, со станции Омск в 16:47, будет курсировать по понедельникам, четвергам и воскресеньям. По вторникам, средам, пятницам и субботам электропоезд отменяется.
Электричка № 6666/6665 «Омск — Калачинская — Омск», отправляющийся со станции Омск в 10:40, со станции Калачинская в 14:08, будет курсировать только по субботам и воскресеньям. По понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам электропоезд отменяется.
Омичей просят быть внимательными и учитывать изменения в работе электричек при планировании поездок.