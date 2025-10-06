В Омской области частично отменят «дачные» маршруты электричек

Так, электропоезд № 6555/6556 «Московка — Называевская — Московка», который отправляется со станции Московка в 10:16, со станции Омск в 10:36, со станции Называевская в 13:44, со станции Омск в 16:47, будет курсировать по понедельникам, четвергам и воскресеньям. По вторникам, средам, пятницам и субботам электропоезд отменяется.