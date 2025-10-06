Молдову зальёт: В стране объявлен «желтый код» из-за продолжительных ливней

Государственная гидрометеослужба Молдовы объявила желтый код метеоопасности в связи с прогнозируемыми длительными осадками. Предупреждение действует 7−8 октября 2025 года.
Согласно данным синоптиков, в указанный период по всей территории страны пройдут продолжительные дожди. По накоплению количество выпавших осадков составит 15−49 л/м², а местами — до 50−90 л/м².
Предупреждение распространяется на зоны, обозначенные на официальной карте, опубликованной Государственной гидрометеослужбой. Ведомство уточняет, что сообщение и карта могут быть обновлены в зависимости от развития и интенсивности погодных явлений.
Спасатели призывают граждан соблюдать осторожность, особенно при передвижении на дорогах и вблизи водоёмов.
