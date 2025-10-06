Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Давыдкин: Т-клетки открывают новые возможности для лечения рака

Создание новых инновационных методов лечения, таких как CAR-T и CAR-NK терапия, открывают новую страницу истории в устранении иммунной дисфункции, отметил проректор по научной работе СамГМУ.

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Открытия ученых, удостоенных Нобелевской премии в 2025 году, касающиеся периферической иммунной толерантности, позволят использовать новые подходы для лечения рака и аутоиммунных заболеваний. Такое мнение высказал ТАСС проректор по научной работе СамГМУ, главный внештатный специалист гематолог Министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсами гематологии и трансфузиологии СамГМУ, доктор медицинских наук Игорь Давыдкин.

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2025 год получат Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности. Лауреаты 2025 года определили защитников иммунной системы — регуляторные Т-клетки, которые предотвращают атаку иммунных клеток на организм.

«Роль иммунной системы в лечении аутоиммунных и онкогематологических заболеваний крайне важна. Это связано с общей биологической мишенью, которая играет ключевую роль при этих заболеваниях. Создание и использование новых инновационных методов лечения, таких как CAR-T и CAR-NK терапия, заключающихся в модификации Т-лимфоцитов и NK-клеток, открывают новую страницу истории в устранении иммунной дисфункции и успешном лечении онкологических и аутоиммунных заболеваний», — отметил эксперт.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше