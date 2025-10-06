В Петербурге начнут производить вакцины из иммунных клеток к концу 2026 года

«В прошлом году мы перенесли эмбриончик, он прекрасно развивался, пациентка замечательно выносила беременность, и в этом году у нас родился такой уникальный ребенок. Когда мы готовили публикацию, мы думали, что это достаточно редкая история, но когда мы стали поднимать клинические опубликованные случаи в мире, то оказалось, что именно таким методом, из пораженного опухолью яичников, — это четвертая в мире беременность, чем мы очень гордимся», — рассказала специалист.