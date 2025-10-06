Редкая белая лисица замечена в Нижегородской области

Подобных лис нередко разводят для содержания в домашних условиях — они могут быть приручены, спокойно реагировать на людей и даже казаться полностью ручными. Несмотря на внешний вид животного, специалисты напоминают жителям о важности соблюдения дистанции при встрече с дикими зверями. Кормить их не следует — подобное поведение может привести к привыканию к человеку, провоцировать опасные ситуации и привлекать других животных.