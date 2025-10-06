Завод в Челябинске и компания Ростеха запустят проекты в сфере роботехники

«“РТ-Техприемка”, являющаяся центром компетенций по управлению качеством, роботизации и автоматизации госкорпорации Ростех, заинтересована в развитии и производстве современных, инновационных роботизированных решений. Мы формируем и развиваем новую линейку робототехнических комплексов. В рамках этой работы уже созданы решения серии “Кибермодуль” для обслуживания станков с ЧПУ, сварки и 3D-сканирования. Взаимодействие с челябинским “Заводом Роботов” позволит добиться синергетического эффекта в решении задач в области роботизации и укрепления технологического суверенитета страны», — отметил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.