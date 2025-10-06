Завод в Челябинске и компания Ростеха запустят проекты в сфере роботехники

Компания «РТ-Техприемка» (входит в госкорпорацию Ростех) и «Завод роботов» в Челябинске договорились о сотрудничестве в сфере промышленной робототехники, что соответствует задачам нацпроекта «Средства производства и автоматизации». Соглашение подписано на конференции «Код индустрии», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Совместные проекты помогут росту кооперации при разработке и производстве роботов, а также достижению целевых показателей правительства РФ по плотности роботизации — к 2030 году Россия должна занять 25-е место в мировом рейтинге по этому показателю.
«“РТ-Техприемка”, являющаяся центром компетенций по управлению качеством, роботизации и автоматизации госкорпорации Ростех, заинтересована в развитии и производстве современных, инновационных роботизированных решений. Мы формируем и развиваем новую линейку робототехнических комплексов. В рамках этой работы уже созданы решения серии “Кибермодуль” для обслуживания станков с ЧПУ, сварки и 3D-сканирования. Взаимодействие с челябинским “Заводом Роботов” позволит добиться синергетического эффекта в решении задач в области роботизации и укрепления технологического суверенитета страны», — отметил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.
«Завод роботов» в свою очередь серийно производит манипуляторы грузоподъемностью 60 и 120 кг для различных типов промышленного применения, а также консольно-портальных роботов грузоподъемностью 45 кг. Изделия поставляются на критически значимые для страны промышленные предприятия, обеспечивая их технологический суверенитет.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.