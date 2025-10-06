Свердловский госпиталь ветеранов войн планируют обновить

Медучреждение основано еще в 1941 году, в 1980-е на объекте началась народная стройка. Последний объект, а именно поликлиника, был построен еще в 2005 году. Через пять лет госпиталь отметит юбилей — 90 лет со дня его основания. К этому моменту власти планируют полностью модернизировать здание.