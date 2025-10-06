Свердловский госпиталь ветеранов войн планируют обновить

Свердловский госпиталь ветеранов войн ждет модернизация. С этой инициативой еще в мае выступил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Об этом сообщает информационная служба правительства региона. Идею поддержали жители академического района и Штаб общественной поддержки Дениса Паслера.
— Этот госпиталь строился на народную инициативу, путем личного участия граждан, строителей, пожертвований и предприятий, а так же на государственные деньги, — сообщил заместитель председателя «Федерации профсоюзов Свердловской области» Алексей Киселев.
Медучреждение основано еще в 1941 году, в 1980-е на объекте началась народная стройка. Последний объект, а именно поликлиника, был построен еще в 2005 году. Через пять лет госпиталь отметит юбилей — 90 лет со дня его основания. К этому моменту власти планируют полностью модернизировать здание.
Инициативу обсудят на ближайшем трехстороннем заседании по регулированию социально-трудовых отношений.