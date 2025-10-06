Рассказываем, где пройдет отключение теплоснабжения в Иркутске 7 октября

Отключение теплоснабжения в Иркутске 7 октября 2025 года коснется Свердловского и Октябрьского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, неудобства связаны с проведением ремонтных работ, необходимых для предотвращения аварийных ситуаций в будущем.
Отключение теплоснабжения в Иркутске 7 октября 2025.
— Проведем ремонт тепловой сети по улице Трилиссера, 78а, 114 и в микрорайоне. Университетский, 64.
В Октябрьском округе отопления не будет с 9:00 до 19:00. А в Свердловском округе временные неудобства продлятся с 9 до 16 часов.
Конкретные адреса и время, где не будет отопления в Иркутске 7 октября, читайте в фотокарточке ниже.
Фото: тг-канал оператора тепловых сетей.