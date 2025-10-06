Министр спорта Кабайло объяснил «космическую» стоимость билетов на хоккей

На сообщение отреагировал глава профильного ведомства Дмитрий Кабайло. По его словам, билеты на игры «Торпедо» реализуют в соответствии с динамическим ценообразованием. Первые покупатели могут сходить на матч всего за 750 рублей. Но, поскольку желающих поболеть за любимую команду немало, стоимость билетов растет по мере того, как их раскупают.