Министр спорта Кабайло объяснил «космическую» стоимость билетов на хоккей

Глава министерства спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло ответил нижегородцу, недовольному ценой билетов на хоккей в регионе. Житель региона с возмущением обратился к губернатору. На странице Глеба Никитина ВК он задал волнующий его вопрос.
«Губернатор, а что со спортом в регионе??? Все развалили! Футбол, баскетбол, воллейбол! На хоккей билеты, как в космос по 5 тыс рублей!!!», — обратился к главе области подписчик.
На сообщение отреагировал глава профильного ведомства Дмитрий Кабайло. По его словам, билеты на игры «Торпедо» реализуют в соответствии с динамическим ценообразованием. Первые покупатели могут сходить на матч всего за 750 рублей. Но, поскольку желающих поболеть за любимую команду немало, стоимость билетов растет по мере того, как их раскупают.
«Нагорный» заполнен на 100%, и, мы надеемся, что с открытием новой Ледовой арены на Стрелке с трибунами на 12,5 тыс зрителей у нижегородцев появится больше возможностей для посещения матчей любимой команды.
Министр также предложил ответить на вопросы, касающиеся спорта в области, в ВК или в ходе личной беседы: записаться к нему на прием можно по телефону 435−60−01.