Под Воронежем восстановят Дачу Башкирцева

Расположенный в Семилукском районе Воронежской области объект культурного наследия «Дача Башкирцевых» будет восстановлена. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. По итогам прошедших на днях торгов право долгосрочной аренды особняка получил меценат и инвестор Алексей Шкрапкин.
Ранее он уже восстановил усадьбы «Скорняково-Архангельское» и «Репец» в Липецкой области. Теперь под его руководством начнётся работа по сохранению и восстановлению еще одного исторического памятника. Работы рассчитаны на семь лет.
Главный дом «Дачи Башкирцевых» — постройка 1820-х годов, выполнена в стиле классицизма. Приобрела популярность в воронежском обществе 19 века как место дачного отдыха: ее посещали представители местной знати, включая губернатора.