На улице Северной в Краснодаре продлили полосу для общественного транспорта

«В рамках комплексной схемы организации дорожного движения, разработанной Высшей школой экономики, мы продолжаем развитие сети выделенных полос в Краснодаре, чтобы горожане и гости города могли быстрее добираться на общественном транспорте до места учебы, работы, проживания и др. К 2034 году этот показатель планируем увеличить до 45 км», — сообщил заместитель главы Краснодара Владимир Архипов.