«Температура мясных изделий в два раза выше нормы, отходы складывали в фургон». Предприятие по переработке мяса закрыли в Беларуси из-за множества нарушений

Госконтроль Беларуси закрыл предприятие по переработке мяса из-за нарушений.

Источник: Комсомольская правда

Частное предприятие по переработке мяса закрыли в Новогрудке из-за многочисленных нарушений, сообщили в Комитете государственного контроля.

Так, были установлены многочисленные нарушения в деятельности частного переработчика мясной продукции в Новогрудке. Во время проверки установили, что при учете готовой продукции не совпадали фактические время и дата ее выработки. Отходы производства складывали прямо в фургон на улице. Температура мясных изделий в два раза превышала требуемую. На производстве работал сотрудник без санкнижки.

При этом еще раньше в работе этого переработчика находили нарушения, но владелец не принял мер, чтобы их устранить.

В итоге предприятие исключили из реестра переработчиков мясной продукции. Производство на предприятии прекратили, выписав крупный штраф, как предприятию, так и его руководителю.

Еще власти Беларуси назвали товары, которые чаще всего подделывают. И мы писали, что поддельные товары чаще всего попадают в Беларусь из Китая, Литвы и Германии.