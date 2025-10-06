«Температура мясных изделий в два раза выше нормы, отходы складывали в фургон». Предприятие по переработке мяса закрыли в Беларуси из-за множества нарушений

Частное предприятие по переработке мяса закрыли в Новогрудке из-за многочисленных нарушений, сообщили в Комитете государственного контроля.
Так, были установлены многочисленные нарушения в деятельности частного переработчика мясной продукции в Новогрудке. Во время проверки установили, что при учете готовой продукции не совпадали фактические время и дата ее выработки. Отходы производства складывали прямо в фургон на улице. Температура мясных изделий в два раза превышала требуемую. На производстве работал сотрудник без санкнижки.
При этом еще раньше в работе этого переработчика находили нарушения, но владелец не принял мер, чтобы их устранить.
В итоге предприятие исключили из реестра переработчиков мясной продукции. Производство на предприятии прекратили, выписав крупный штраф, как предприятию, так и его руководителю.
