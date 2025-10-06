«Температура мясных изделий в два раза выше нормы, отходы складывали в фургон». Предприятие по переработке мяса закрыли в Беларуси из-за множества нарушений

Так, были установлены многочисленные нарушения в деятельности частного переработчика мясной продукции в Новогрудке. Во время проверки установили, что при учете готовой продукции не совпадали фактические время и дата ее выработки. Отходы производства складывали прямо в фургон на улице. Температура мясных изделий в два раза превышала требуемую. На производстве работал сотрудник без санкнижки.