Под Ростовом в пожаре погибла женщина

В результате пожара в Аксайском районе погибла женщина.

Источник: Комсомольская правда

В станице Ольгинской Аксайского района 4 октября произошел пожар. На улице Степной в жилом доме огнем было охвачено 15 квадратных метров. При тушении пожара сотрудники МЧС России обнаружили тело 47-летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.

Для ликвидации возгорания потребовались усилия восьми пожарных и двух единиц спецтехники. По предварительной версии следствия, причиной происшествия могла стать неосторожность при курении.

МЧС России напоминает дончанам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: запрещается курить в постели и в состоянии алкогольного опьянения, а также следует использовать для этого исключительно пепельницы.

