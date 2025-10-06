Под Ростовом в пожаре погибла женщина

В станице Ольгинской Аксайского района 4 октября произошел пожар. На улице Степной в жилом доме огнем было охвачено 15 квадратных метров. При тушении пожара сотрудники МЧС России обнаружили тело 47-летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.