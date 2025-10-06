В поселке Стекольном Магаданской области открылась модельная библиотека

Библиотека нового поколения начала работу в поселке Стекольном Хасынского района Магаданской области после модернизации по нацпроекту «Семья». Учреждение стало 12-й модельной библиотекой в регионе, сообщили в областном министерстве культуры и туризма.
В рамках работ библиотеку масштабно обновили: отремонтировали помещения, закупили мебель, современную технику и установили оборудование для маломобильных граждан. Теперь там появилась возможность проводить более масштабные мероприятия с использованием интерактивной техники — для библиотеки приобрели телевизор с функцией SMART TV, интерактивный киоск, персональные компьютеры, ноутбуки, 3D-принтер для моделирования. Книжный фонд пополнили почти 1300 новых изданий.
«Также в библиотеке появилось интернет-кафе с возможностью обучения в международной школе программирования. Для детей младшего возраста оборудована комната в стиле “Лего”, где можно читать, рисовать, играть, собирать конструкторы», — рассказала директор Хасынской централизованной библиотечной системы Оксана Новицкая.
Благодаря преображению библиотеки сотрудники смогут присоединиться к федеральному проекту «Гений места», чтобы предоставить жителям возможность сделать первые шаги в сфере креативных индустрий, используя ресурсы интерактивного оборудования, моделирования на 3D-принтере и мультстудии. Также в стенах библиотеки планируется открытие творческой мастерской, литературной студии, краеведческой зоны «Здесь Родины моей начало».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.