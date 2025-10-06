В омской мясной и молочной продукции обнаружены листерия и сальмонелла

В ходе масштабной проверки пищевой продукции в Омской области Россельхознадзор выявил серьезные нарушения: в мясных изделиях обнаружены опасные патогены — листерия и сальмонелла, а также следы ветеринарных препаратов. Об этом сегодня сообщили в самом надзорном ведомстве.