В омской мясной и молочной продукции обнаружены листерия и сальмонелла

В ходе масштабной проверки пищевой продукции в Омской области Россельхознадзор выявил серьезные нарушения: в мясных изделиях обнаружены опасные патогены — листерия и сальмонелла, а также следы ветеринарных препаратов. Об этом сегодня сообщили в самом надзорном ведомстве.
По данным Россельхознадзора, из 41 пробы мясной продукции значительная часть не соответствовала санитарным и ветеринарным нормам. В молочной продукции зафиксированы нарушения микробиологических показателей, подмена животных жиров растительными аналогами, а также наличие лекарственных веществ и несанкционированных добавок.
Особую тревогу вызвали результаты проверки продукции, поставляемой в социальные учреждения региона: из 57 отобранных проб 12 (более 20%) оказались небезопасными. В них обнаружены как патогенные микроорганизмы, так и остатки антибиотиков и консервантов.
Кроме того, в двух пробах рыбной продукции выявлен запрещенный краситель — малахитовый зеленый, а в трех пробах яиц — остаточные количества ветеринарных препаратов.
Всего по итогам проверок поставщикам выдано 59 официальных предостережений о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства. Также приостановлено действие 44 деклараций о соответствии продукции требованиям безопасности.