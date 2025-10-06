В Перми откроют мобильные пункты вакцинации от гриппа

Три мобильных пункта вакцинации от гриппа будут работать в Перми с 7 по 11 октября, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.
За неделю с 29 сентября по 5 октября число заболевших гриппом и ОРВИ в регионе снизилось на 9,4% по сравнению с прошлой неделей, а эпидемический порог не превышен, однако количество больных всё равно внушительное — 15 963 случая ОРВИ.
В Прикамье продолжается кампания по вакцинации от гриппа — в Роспотребнадзоре напоминают, что это наиболее эффективное средство профилактики. В Перми на этой неделе прививку можно будет сделать в мобильных пунктах:
на Центральном рынке (ул. Пушкина, 104, внутри четырёхэтажного оранжевого здания) с 7 по 10 октября с 11:00 до 15:00 (вакцина от гриппа);
в ТЦ «Знание» (ул. Крупской, 42, 1 этаж) 8 и 10 октября с 11:00 до 17:00 (вакцина от гриппа);
в Парке имени Горького (на площади рядом с ротондой) 10 октября с 16:00 до 19:00 и 11 октября с 11:00 до 15:00 (есть вакцины от гриппа и пневмококковой инфекции).
Вакцинируют всех желающих старше 18 лет, с собой стоит взять паспорт, полис и СНИЛС. Перед прививкой вас осмотрит врач.