В Красногвардейском районе Крыма обновили краеведческий музей

Финальный этап комплексного обновления краеведческого музея завершен в Красногвардейском районе Крыма. Его реконструкцию начали в 2022 году, а в этом году по нацпроекту «Семья» учреждение оснастили современным оборудованием, сообщили в аппарате Совета министров республики.
В рамках первого этапа работ в музее капитально отремонтировали кровлю и фасад, модернизировали все инженерные системы и создали новое фондохранилище. В этом году выделенные средства позволили не просто обновить, а кардинально преобразовать материально-техническую базу учреждения.
Музей получил комплексные решения для хранения, реставрации и презентации 4700 уникальных экспонатов. В учреждение поставлены приставные и выдвижные витрины, демонстрационные системы, полки, шкафы, подиумы, стеллажи, фоторамки, художественные панно, а также мультимедийное оборудование: светодиодный экран, телевизор, видеоплеер, усилитель и система Wi-Fi и многое другое.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.