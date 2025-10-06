Ричмонд
Израиль депортировал Грету Тунберг и других активистов «Флотилии стойкости»

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт — РИА Новости. Израиль депортировал еще 171 активиста с пропалестинской гуманитарной «Флотилии стойкости», включая шведскую активистку Грету Тунберг, сообщило в понедельник министерство иностранных дел Израиля.

Источник: Reuters

«Сегодня из Израиля в Грецию и Словакию был депортирован еще 171 провокатор из флотилии ХАМАС-Сумуд, включая Грету Тунберг. Среди депортированных есть граждане Греции, Италии, Франции, Ирландии, Швеции, Польши, Германии, Болгарии, Литвы, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Дании, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Сербии и США», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

