Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снести нельзя оставить. Обуховский путепровод могут сохранить при строительстве ВСМ

Совет по сохранению культурного наследия рекомендовал включить Обуховский путепровод во Фрунзенском районе в список памятников. Об этом сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга в понедельник, 6 октября.

Кроме того, совет поддержал идею внести мост в единый реестр как памятник регионального значения с категорией «Достопримечательное место». Новый статус позволит сохранить путепровод при строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва (ВСМ). Отмечается, что также появится возможность «переместить, музеефицировать и экспонировать подлинные металлические конструкции путепровода в границах объекта культурного наследия».

Обуховский путепровод построили более 100 лет назад. Основные работы велись в 1905—1911 годах, а проект моста, по данным исследователей, был создан ещё в 1903 году. С тех пор конструкция почти не менялась: уцелели клёпаные металлические фермы, историческая высота порталов и даже старые заклёпки. Каменные устои с грубо обработанным гранитом появились позже.

О планах демонтировать путепровод для строительства ВСМ стало известно в мае прошлого года. Вице-губернатор Николай Линченко опубликовал документ, в котором говорится, что в проекте ВСМ предусмотрен демонтаж Обуховского путепровода силами ОАО «РЖД».