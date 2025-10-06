Снести нельзя оставить. Обуховский путепровод могут сохранить при строительстве ВСМ

Обуховский путепровод построили более 100 лет назад. Основные работы велись в 1905—1911 годах, а проект моста, по данным исследователей, был создан ещё в 1903 году. С тех пор конструкция почти не менялась: уцелели клёпаные металлические фермы, историческая высота порталов и даже старые заклёпки. Каменные устои с грубо обработанным гранитом появились позже.