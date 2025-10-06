Снести нельзя оставить. Обуховский путепровод могут сохранить при строительстве ВСМ

Кроме того, совет поддержал идею внести мост в единый реестр как памятник регионального значения с категорией «Достопримечательное место». Новый статус позволит сохранить путепровод при строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва (ВСМ). Отмечается, что также появится возможность «переместить, музеефицировать и экспонировать подлинные металлические конструкции путепровода в границах объекта культурного наследия».
Обуховский путепровод построили более 100 лет назад. Основные работы велись в 1905—1911 годах, а проект моста, по данным исследователей, был создан ещё в 1903 году. С тех пор конструкция почти не менялась: уцелели клёпаные металлические фермы, историческая высота порталов и даже старые заклёпки. Каменные устои с грубо обработанным гранитом появились позже.
О планах демонтировать путепровод для строительства ВСМ стало известно в мае прошлого года. Вице-губернатор Николай Линченко опубликовал документ, в котором говорится, что в проекте ВСМ предусмотрен демонтаж Обуховского путепровода силами ОАО «РЖД».