В ГД предложили освободить часть детей от тестирования по русскому языку

«Поправкой предлагается освободить от прохождения обязательного тестирования по русскому языку детей участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; детей граждан, прибывших из стран, где русский язык является государственным; детей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, сотрудников международных организаций, чей статус подтвержден официальными документами», — сказано в пояснительной записке к проекту.