В ГД предложили освободить часть детей от тестирования по русскому языку

Депутат Затулин предложил освободить от теста по русскому языку часть детей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект об освобождении от тестирования по русскому языку детей, чьи родители являются участниками госпрограммы по переселению соотечественников, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.

Инициативу внес депутат Госдумы Константин Затулин.

«Поправкой предлагается освободить от прохождения обязательного тестирования по русскому языку детей участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; детей граждан, прибывших из стран, где русский язык является государственным; детей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, сотрудников международных организаций, чей статус подтвержден официальными документами», — сказано в пояснительной записке к проекту.