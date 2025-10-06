Ричмонд
Роспотребнадзор предупредил о сохранении активности клещей

Роспотребнадзор: активность клещей в России сохраняется, несмотря на похолодание.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Активность клещей в России все еще сохраняется, несмотря на понижение температуры, предупредили в Роспотребнадзоре.

«Роспотребнадзор обращает внимание: несмотря на понижение температуры, активность клещей сохраняется! Будьте осторожны на природе и в пригородных зонах отдыха», — отмечается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Чтобы не быть укушенным, в ведомстве рекомендовали носить закрытую одежду светлых тонов, заправлять брюки в носки, двигаться по тропам, избегая высокой травы, и использовать репелленты против клещей.

«После прогулки внимательно осмотрите себя, одежду и питомцев. Если найдете клеща, аккуратно удалите его и обработайте место укуса дезинфицирующим средством. Сохраните клеща в чистой ёмкости для лабораторного исследования», — говорится в сообщении.

Также в Роспотребнадзоре рекомендовали пройти вакцинацию против клещевого энцефалита, а при появлении признаков заболевания, таких как повышение температуры, общая слабость, головная боль, мышечные боли, сыпь, немедленно обращаться к врачу.