В лицее № 87 имени Новиковой в Нижнем Новгороде открылся «атомный класс»

Специализированный «атомный класс» появился на базе лицея № 87 имени Л. И. Новиковой в Нижнем Новгороде. Образовательная площадка создана по федпроекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Обучение по программе «атомного класса» будут проходить десятиклассники. Для занятий планируют привлекать не только педагогический состав лицея, но и высококвалифицированных специалистов нижегородского «Опытного конструкторского бюро машиностроения (ОКБМ) им. Африкантова» и Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Алексеева.
«Открытие “атомного класса” на базе нашего лицея — не случайно, оно подготовлено многолетним сотрудничеством с Нижегородским техническим университетом и ОКБМ Африкантова. У ребят огромная потребность и готовность к изучению самого современного научного знания, овладения практическими навыками, а самое главное — желание развиваться, расти, строить свою жизнь на благо Родины», — отметила директор лицея Светлана Кулева.
В проектно-исследовательских лабораториях НГТУ и учебного центра ОКБМ старшеклассники будут изучать основы современной физики и инженерии материалов, электроэнергетики и электротехники, языки программирования. Кроме того, профориентационная программа будет включать в себя экскурсии на ведущие предприятия отрасли, разработку проектов и участие в научно-практических конференциях. Новый «атомный класс» стал уже третьим в Нижнем Новгороде, еще два функционируют в школе № 30 и в лицее № 40.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.