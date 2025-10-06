В лицее № 87 имени Новиковой в Нижнем Новгороде открылся «атомный класс»

В проектно-исследовательских лабораториях НГТУ и учебного центра ОКБМ старшеклассники будут изучать основы современной физики и инженерии материалов, электроэнергетики и электротехники, языки программирования. Кроме того, профориентационная программа будет включать в себя экскурсии на ведущие предприятия отрасли, разработку проектов и участие в научно-практических конференциях. Новый «атомный класс» стал уже третьим в Нижнем Новгороде, еще два функционируют в школе № 30 и в лицее № 40.