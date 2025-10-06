Медведь закрыл купальный сезон на Байкале. В начале октября в Чивыркуйском заливе снова заметили необычного пловца. Кадрами заплыва бурого поделился инспектор Заповедного Подлеморья. Силуэт медведя был виден четко, его ни с кем нельзя было перепутать. На кадрах видно, как могучий зверь уверенно и мощно рассекает волны залива.
Оказывается, медведи находятся в холодной воде вовсе не ради забавы. Медведи преодолевают водные преграды в поисках пищи, новых территорий или для того, чтобы обойти труднопроходимые участки леса. Считается, что в воду медведи также заходят для спасения от жары или назойливых насекомых.
В июле на этом же заливе заметили голову зверя, но тогда не сразу узнали лесного хищника. Ведь было темно и виднелись только сверкающие глаза. Тогда местные жители предположили, что это мог быть бабр, чупакабра или рысь.