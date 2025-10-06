«Оса ужалила за губу». В Быховском районе женщина умерла на даче, захотев выпить кваса

Трагедия произошла в одной из деревень на Быховщине в конце августа. В тот день 57-летняя могилевчанка была на даче с мужем. Когда женщина пила квас, ее внезапно за губу укусила оса. Дачница знала, что у нее аллергия на насекомых, поэтому выпила три таблетки противоаллергического препарата и пошла прилечь в комнату. Спустя пару минут могилевчанка потеряла сознание, а прибывшие по вызову врачи скорой помощи констатировали ее смерть.