В Якутске выберут лучших по пилотированию дронов среди школьников

Республиканская олимпиада по управлению дронами проходит в Якутске при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Мероприятие объединило учащихся из 22 школ, сообщили в администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
Олимпиада стартовала 2 октября на базе Якутского колледжа связи и информационных технологий им. П. И. Дудкина. В соревнованиях принимают участие 124 учащихся с 6 по 10 классы. Заключительный этап состязаний состоится 9 октября.
Отметим, что в республике по нацпроекту функционирует Центр по подготовке операторов информационных систем, где обучают управлению беспилотниками. Помимо этого, 17 специализированных классов и кружков в школах Якутии оснащены оборудованием по разработке, производству и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.