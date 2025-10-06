Петербуржцев предупредили о последствиях долгов по ЖКУ

Если приказ не будет оплачен, сумма долга, пени и госпошлина могут быть взысканы через службу судебных приставов, а также наложен арест на имущество и автомобиль, оформлен запрет на выезд за границу и начислен исполнительский сбор. Об этом сообщил «Петербургский дневник».