Петербуржцев предупредили о последствиях долгов по ЖКУ

Неоплаченные счета за жилищно-коммунальные услуги могут привести к серьёзным последствиям, включая арест имущества, сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».
Квитанцию необходимо оплатить до 20 числа текущего месяца — после этого начнут начисляться пени. «Сообщение о задолженности или претензия — последний шанс оплатить до суда. Если судебный приказ вынесен, задолженность необходимо погасить», — уточняют в компании.
Если приказ не будет оплачен, сумма долга, пени и госпошлина могут быть взысканы через службу судебных приставов, а также наложен арест на имущество и автомобиль, оформлен запрет на выезд за границу и начислен исполнительский сбор. Об этом сообщил «Петербургский дневник».