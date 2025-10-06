Ричмонд
Петербуржцев предупредили о последствиях долгов по ЖКУ

Неоплаченные счета могут привести к начислению пени, аресту имущества и ограничению выезда за границу, сообщает «Петербургский дневник».

Источник: РИА "Новости"

Неоплаченные счета за жилищно-коммунальные услуги могут привести к серьёзным последствиям, включая арест имущества, сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Квитанцию необходимо оплатить до 20 числа текущего месяца — после этого начнут начисляться пени. «Сообщение о задолженности или претензия — последний шанс оплатить до суда. Если судебный приказ вынесен, задолженность необходимо погасить», — уточняют в компании.

Если приказ не будет оплачен, сумма долга, пени и госпошлина могут быть взысканы через службу судебных приставов, а также наложен арест на имущество и автомобиль, оформлен запрет на выезд за границу и начислен исполнительский сбор. Об этом сообщил «Петербургский дневник».