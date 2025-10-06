В селе Архиповском на Кубани к концу года отремонтируют Дом культуры

Дом культуры в селе Архиповском Белореченского района Краснодарского края масштабно обновят к концу года. Работы в учреждении стартовали в июне в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в краевом министерстве культуры.
Сельский ДК был построен в 1959 году. Там функционируют семь кружков и коллективов самодеятельного творчества, а также три клубных любительских объединения, в которых принимают участие 200 человек. За более чем 65-летнюю историю здание ни разу не ремонтировалось. Благодаря поддержке краевого бюджета Дом культуры получит новый облик: в порядок приведут все пространства, заменят окна, инженерные коммуникации, освещение и отопление.
Отметим, что при поддержке нацпроекта запланирован капремонт в пяти муниципальных учреждениях культуры Кущевского и Кaневского районов, a также в Анапе и Краснодаре. Еще два музея в Староминском и Кущевском районах получат новое оборудование. Переоснащение по модельному стандарту проводится в пяти библиотеках в Сочи, Новороссийске, а также в Крымском и Туапсинском районах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.