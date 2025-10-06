В селе Архиповском на Кубани к концу года отремонтируют Дом культуры

Сельский ДК был построен в 1959 году. Там функционируют семь кружков и коллективов самодеятельного творчества, а также три клубных любительских объединения, в которых принимают участие 200 человек. За более чем 65-летнюю историю здание ни разу не ремонтировалось. Благодаря поддержке краевого бюджета Дом культуры получит новый облик: в порядок приведут все пространства, заменят окна, инженерные коммуникации, освещение и отопление.