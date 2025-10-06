Разработан новый метод маршрутизации в бортовых сетях

«Поставленная задача осложняется особенностями сетей, использующих технологию червячной маршрутизации. Буферы промежуточных устройств в них имеют небольшой размер, в силу чего пакеты данных проходят через узлы без промежуточной буферизации, и, если не находят свободного порта для дальнейшей передачи, вынуждены “ждать”, когда он освободится. Для задач подобного класса получение оптимального решения возможно только путем полного перебора всех вариантов решений, что не представляется возможным за разумное время, особенно, в ситуациях, когда требуется максимальная оперативность — например таких, как экстренный маневр летательного аппарата или наземного транспортного средства», — привели в пресс-службе слова старшего преподавателя кафедры аэрокосмических компьютерных и программных систем ГУАП Александра Карандашева.