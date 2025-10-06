В Белокалитвинском районе водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Белокалитвинском районе Ростовской области вечером 5 октября произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
Около 18:40 на трассе, ведущей из Белой Калитвы в сторону хутора Поцелуев, неустановленный автомобиль совершил наезд на 65-летнего пешехода. Мужчина находился на проезжей части в попутном направлении движения и был без световозвращающих элементов. В результате происшествия пешеход скончался на месте до прибытия скорой помощи.
Сотрудникам полиции оперативно удалось установить и задержать водителя, скрывшегося с места аварии. Им оказался 40-летний мужчина, управлявший автомобилем «Шевроле Круз».
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.
