Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работы нобелевских лауреатов помогут лучше понять, как возникает диабет I типа

Замдиректора Института медицины и медицинских технологий НГУ по науке Дарья Подчиненова отметила, что в будущем открытие ученых даст возможность другим научным группам создавать новые инструменты терапии для лечения аутоиммунных заболеваний.

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Открытие нобелевских лауреатов 2025 года по медицине дает ученым возможность понять, почему иммунитет начинает воспринимать клетки собственного организма как чужие, а также определить механизмы, которые лежат в основе возникновения аутоиммунных заболеваний, таких как, например, сахарный диабет I типа или ревматоидный артрит. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) по науке Дарья Подчиненова.

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2025 год получат Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи. Ученых отметили премией «за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности», говорится в мотивировочной части решения комитета.

«Это прорывное открытие, которое позволит нам лучше понять причины возникновения аутоиммунных заболеваний и некоторых видов рака, потому что и там, и там иммунная система дает сбой. Если это аутоиммунное заболевание, то организм начинает поражать свои клетки. Мы мало знаем о таких заболеваниях, как они развиваются и почему. Например, до конца не ясно как возникает сахарный диабет I типа. Есть определенные факторы окружающей среды и наследственность, которые способствуют, но до сих пор мы не можем предотвратить развитие этого заболевания», — сказала собеседница агентства.

По словам Подчиненовой, в будущем это открытие даст возможность другим научным группам создавать новые инструменты терапии для лечения аутоиммунных заболеваний, более точечные. Кроме сахарного диабета I типа, к таким заболеваниям относятся поражающие кишечник болезнь Крона и язвенный колит, вызывающий боли в суставах ревматоидный артрит. «Все эти заболевания влияют не только на качество, но и на продолжительность жизни», — пояснила она.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше