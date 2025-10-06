Работы нобелевских лауреатов помогут лучше понять, как возникает диабет I типа

«Это прорывное открытие, которое позволит нам лучше понять причины возникновения аутоиммунных заболеваний и некоторых видов рака, потому что и там, и там иммунная система дает сбой. Если это аутоиммунное заболевание, то организм начинает поражать свои клетки. Мы мало знаем о таких заболеваниях, как они развиваются и почему. Например, до конца не ясно как возникает сахарный диабет I типа. Есть определенные факторы окружающей среды и наследственность, которые способствуют, но до сих пор мы не можем предотвратить развитие этого заболевания», — сказала собеседница агентства.