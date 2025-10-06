Бухгалтер похитила у отдела полиции более 22 миллионов рублей

В Башкирии завершилось расследование уголовного дела против бывшего главного бухгалтера МВД Салаватского района. Женщину, как сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики, обвиняют в присвоении свыше 22 миллионов рублей бюджетных средств.
Согласно версии следствия, в течение четырех лет обвиняемая систематически вносила в реестры и платежные поручения недостоверные сведения о начислении себе дополнительной заработной платы, а также о перечислении денежных средств на банковские счета своей подруги и родственников. Для завершения операций она использовала свой электронный ключ доступа в банковскую систему, а также ключ доступа начальника отдела полиции.
Общая сумма похищенных средств превысила 22,7 миллиона рублей, которыми фигурантка распоряжалась по своему усмотрению. Преступления выявили оперативники подразделения собственной безопасности МВД.
По требованию прокуратуры женщину уволили, ее движимое и недвижимое имущество арестовано. Материалы возбужденного против нее дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Салаватский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
