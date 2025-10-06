Бухгалтер похитила у отдела полиции более 22 миллионов рублей

Согласно версии следствия, в течение четырех лет обвиняемая систематически вносила в реестры и платежные поручения недостоверные сведения о начислении себе дополнительной заработной платы, а также о перечислении денежных средств на банковские счета своей подруги и родственников. Для завершения операций она использовала свой электронный ключ доступа в банковскую систему, а также ключ доступа начальника отдела полиции.