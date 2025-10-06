Трое детей россиянки уже второй раз остались одни за границей

Татьяна рассказала, что ей уже не в первый раз приходится спасать внуков за границей. Около двух лет назад она уже летала за ними в Бразилию. Ситуация тогда была не менее драматичной, поскольку Наталья попала в полицейский участок. Тогда бразильский суд изъял у нее детей, которые, по словам бабушки, скитались по заброшкам. По решению суда ребят выслали под опеку Татьяны, однако российские органы опеки не смогли признать это решение.