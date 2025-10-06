Трое детей россиянки уже второй раз остались одни за границей

Трое детей россиянки Натальи, которым 12, 8 и 5 лет, оказались без присмотра на Филиппинах. Сейчас ребята находятся под временной опекой персонала одного из отелей на острове Себу, пока для них не будут оформлены документы для размещения в приюте. Об этом сообщает телеканал «78».
По данным «78», около полутора лет назад Наталья увезла детей на Филиппины, сообщив их бабушке, что они едут лишь на лето. Но с тех пор ребята в Россию так и не возвращались: жить с мамой они не смогли и сбежали от нее. У женщины также есть полуторагодовалая дочь, о судьбе которой пока ничего не известно.
Татьяна, бабушка детей и мать Натальи, сейчас активно оформляет документы в петербургских органах опеки. Она планирует вылететь на Филиппины, чтобы вернуть детей. По ее словам, на эту поездку потребуется 500 тысяч рублей.
Татьяна рассказала, что ей уже не в первый раз приходится спасать внуков за границей. Около двух лет назад она уже летала за ними в Бразилию. Ситуация тогда была не менее драматичной, поскольку Наталья попала в полицейский участок. Тогда бразильский суд изъял у нее детей, которые, по словам бабушки, скитались по заброшкам. По решению суда ребят выслали под опеку Татьяны, однако российские органы опеки не смогли признать это решение.
После того случая Наталья вернулась в Россию и даже принимала участие в воспитании детей, но ее желание уехать за границу вновь взяло верх, и она оказалась на Филиппинах с тремя детьми. Отец одного из детей, гражданин Канады Джоэл, ранее заявлял, что Наталья учит детей воровать и использует для совершения преступлений.