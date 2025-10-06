Обладатель «Кубка Гагарина» до конца сезона будет форвардом «Салавата Юлаева»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о заключении контракта с нападающим Александром Хохлачевым. Соглашение действует до конца текущего сезона.
Новый форвард уфимского клуба начал сезон в составе тольяттинской «Лады», где провел три матча. В настоящее время Хохлачев уже сыграл три игры за «Салават Юлаев», в которых отметился двумя забитыми голами.
Опытный форвард имеет в своем активе 568 матчей в КХЛ, в которых набрал 323 очка (126 голов и 197 результативных передач). В послужном списке хоккеиста две победы в Кубке Гагарина, а также серебряные и бронзовые награды молодежного чемпионата мира.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.