Обладатель «Кубка Гагарина» до конца сезона будет форвардом «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» заключил контракт с обладателем «Кубка Гагарина».

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о заключении контракта с нападающим Александром Хохлачевым. Соглашение действует до конца текущего сезона.

Новый форвард уфимского клуба начал сезон в составе тольяттинской «Лады», где провел три матча. В настоящее время Хохлачев уже сыграл три игры за «Салават Юлаев», в которых отметился двумя забитыми голами.

Опытный форвард имеет в своем активе 568 матчей в КХЛ, в которых набрал 323 очка (126 голов и 197 результативных передач). В послужном списке хоккеиста две победы в Кубке Гагарина, а также серебряные и бронзовые награды молодежного чемпионата мира.

